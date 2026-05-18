ファーム・リーグプロ野球、ロッテのドラフト6位ルーキー・岡村了樹捕手が17日、ファーム・リーグの楽天戦に「8番・捕手」で先発出場。チームは2-11で敗れたが、高卒ルーキーが放った逆方向弾にファンから熱い視線が注がれている。1-4とビハインドで迎えた6回の第3打席、パワーみなぎる一発で球場を沸かせた。この回先頭、カウント2-2から速球をはじき返すと、打球は綺麗な弧を描いて右翼席へ。コンパクトなフォームから見事な