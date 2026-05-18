物価高が続くけれど、おしゃれも諦めたくない……。そんな人へ向けて、今回は【GU（ジーユー）】のアイテムで作る、上下合わせて5,000円以下のシャレ見えコーデをご紹介します。素材やシルエットにこだわった洗練カジュアルコーデと、着映え力の高いアイテムを組み合わせた垢抜けワンツーコーデが登場。「なに着よう？」と迷ったら、まるっと真似してみて。 シンプルで洗練された大人カジュ