筆者の話です。久しぶりの再会で盛り上がった会話中、幼なじみの一言に思わずドキリとしました。当たり前だと思っていた自分のクセに、ふと疑問が浮かんで――。 指摘の一言 「俺には聞こえとるけん、小さい声にしてくれ」 実家に帰省し、幼なじみとそのお母さん、そして自分の母と一緒に話していたとき、幼なじみに言われました。 久しぶりの再会に、自然と会話は弾みます。近況を報告し合い、思い出話に笑い声