祖父、父が2代にわたる大河主演俳優、母が女優、兄は「豊臣兄弟！」出演という芸能一家の次男で、モデルで俳優の緒形龍が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「Just a little kindness」(ほんの少しの優しさ)のタイトルで、屋上で腕だけをくゆらすコンテンポラリーダンスの動画をアップした。 【写真】両親はいまもラブラブ♥息子が撮った2ショット 龍は高校時代にアメリカにダンス留学。だが「昔から側湾