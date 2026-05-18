元フジテレビの加藤綾子アナウンサー(41)とフジテレビの井上精華アナ(31)が、お互いの誕生日を祝福した。ともに４月23日生まれ。元同局の高島彩アナ(47)は「この2人、お誕生日が同じという奇跡お祝いさせてもらって溢れんばかりの幸せをもらいました」と後輩たちを祝福した。 【写真】とても幸せそうな井上清華アナこんな笑顔見たことない！ 加藤アナは16日に更新したインスタグラムで「誕生日パーティ}