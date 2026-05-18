加地さん夫妻が飼っているオスの元保護猫のタマは16歳。生後半年で引き取られてから、完全室内飼いでご飯も腎臓に優しいものをあげていた。しかしオス猫の宿命。15歳になったころから痩せ始め、病院に連れて行くと腎臓の数値が悪化しており、点滴生活に入った。 【写真】えっ、こんな小さな傷口で感染症！？見えないほどの傷跡なのに 当初は病院で点滴してもらっていたが、病院通いがストレスとなるため、現在は加地さん妻が