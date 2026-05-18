近年はセマグルチド(オゼンピック)やチルゼパチド(マンジャロ)といったGLP-1受容体作動薬が相次いで登場しており、多くの人々が薬の力を使って減量に成功しています。そんなGLP-1受容体作動薬が作用する仕組みや、製薬会社のイーライリリーが開発した新たなGLP-1受容体作動薬「レタトルチド」について、ライターのエリザベス・ヴァン・ノストランド氏がまとめました。The Biochemical Beauty of Retatrutide: How GLP-1s Actu