◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権最終日（2026年5月17日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）首位と8打差の16位から出た山下美夢有（24＝花王）が1イーグル、7バーディー、3ボギーのツアー自己最少スコア64をマークし、通算9アンダーで今季自己最高の3位に入った。今季5回目のトップ10入り。46位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は66と伸ばし、3アンダーで16位