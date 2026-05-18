18日放送の日本テレビ系（毎週月曜後10：00）では、「抜き打ち携帯パトロール2026春」「知っておいた方がいいアレコレを教えてあげたい件」「全国のご当地問題を調査した件」を届ける。【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん「抜き打ち携帯パトロール2026春」では、街行く人にスマホの中身を見せてもらい、そこから見えてきた人となりをグッと掘り下げていく。まずは20歳の女性が金相場を検索。投資した金は一体