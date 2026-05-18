■MLBエンゼルス1ー10ドジャース（日本時間18日、エンゼル・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場。5打数3安打2打点、今季3度目の3安打となった。先発・佐々木朗希（24）はメジャー最長の7回、メジャー最多の8奪三振の好投で今季2勝目を手にした。チームも5連勝となった。前日17日は今季12度目のマルチヒットで5打点を上げた大谷、古巣での2試合は8打数3安打5打点と調子をやや