パパがいなくて赤ちゃんが寂しがっていたら、ワンコが寄り添ってくれて…？愛と優しさにあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破。「素敵」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：パパがいなくて寂しがる赤ちゃん→犬が優しく寄り添ってくれて…まるで人間のように『優しくて尊い光景』】 寂しがる赤ちゃんに寄り添うワンコ YouTubeチャンネル「コーギーむぎ」に投