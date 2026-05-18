自分主導で気持ちよく過ごせる週。また仕事は種蒔きしてきた事が実りそう。停滞していた転職も活発に流れ出します。ただ、金運は見栄を張り散財しがち。身の丈にあった使い方を心がけて。恋愛は閃きに従い動くことで運命が開ける暗示が。オリエンタルなスポットも開運に。