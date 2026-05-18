金運が好調な週。欲しい物は躊躇せず手に入れて正解かも。また学びに関する投資も財運アップに繋がります。仕事は本当にやりたいことが見えなくなりがち。異業種のコミュニティーに参加すると○。恋愛は引き続き出会い運が華やか。共通の話題で盛り上がる相手が本命に。