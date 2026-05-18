フレンドリーな魅力が輝く週。爽やかなトークで周囲を魅了します。また仕事運も上向き。リズムよくこなしていけそう。ただ、下手に回り道するとブレる恐れが。一度決めたコースを突き進んで。恋愛は素敵な人たちにチヤホヤされる星回り。ユニークな感性の持ち主が本命に。