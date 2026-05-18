勝気モードな星回り。仕事も野心が強まりがち。ただ、利害むき出しな言動はNG。基本は周囲と支え合うことが成功に繋がります。また金運は波乱。旅先などでのアクシデントに気をつけて。恋愛は思いがけない誘いやアウェイなシュチュエーションに出会いが潜んでいます。