対人面が低めな週。無意識な言動で好きな人を傷つけてしまいがち。疲れているときは無理せず一人の時間を過ごして。仕事は忍耐力が開運テーマ。簡単に諦めると後悔するかも。金運は美活への投資にツキあり。また恋愛は推し趣味のイベントなどで気の合う人が現れそう。