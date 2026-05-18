メンタルが不安定な週。仕事も状況がコロコロ変わり悩みそう。落ち着いたムードの人がラッキーパーソン。一人で抱え込まず相談しましょう。また原点に戻って自分が求めることを見つめ直すなども開運に。恋愛は家デートでまったりした時間を共有できる人と進展します。