運気は安定気流。ライフワークも充実。新たな趣味など積極的に取り組んで。また仕事はグローバルな分野にチャンスが潜んでいます。留学や外資系の転職なども○。金運は買い物上手な星回り。高価な買い物も狙い目。恋愛はパートナーを褒めると自分に有利に返ってきそう。