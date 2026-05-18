健康が不調だった人はスタミナが回復。ポジティブに活動できる週に。また仕事は粘り腰にツキあり。今抱えている案件など手を緩めず進めていきましょう。ただ金運はルーズになりがち。財運が下がることになるので管理は抜かりなく。恋愛は意外近くに運命が潜んでいるかも。