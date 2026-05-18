予測不能なことが起こる週。仕事も全く違うポジションを振られる暗示が。新たなステップアップに繋がるので受け入れてみては？また金運はユニークな財テクにツキあり。恋愛は好きな人に天邪鬼に振る舞いそう。ストレートにアピールした方が愛されオーラが高まります。