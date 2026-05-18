アンバランスな行動をとりがちな週。ワーカーホリックに陥り体調を崩す人も。睡眠時間をしっかり取り、過激なダイエットは慎みましょう。金運は堅実モードでいる限り何と無く潤いが続きそう。また恋愛はこだわりを捨てフレキシブルに出会いを求めると運命を引き寄せます。