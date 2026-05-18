モヤモヤしていた問題が吹っ切れ爽やかに過ごせる週。仕事も忙しい反面、やりがいを感じることに巡り合えそう。ただ、美容は波乱。油断すると一気に太る恐れが。ヨガやエステなど美への努力は緩めないこと。恋愛は自然消滅した相手や、モテる人からアプローチされるかも。