言動が誤解されやすい週。思いやりの精神を常に意識し行動すると○。仕事は注意力散漫でミスしがち。いたずらに手を広げないよう心かげましょう。また金運は自宅から北西の神社に参拝すると財運アップに。恋愛はサプライズな星回り。今まで縁のなかったタイプと進展しそう。