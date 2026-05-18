韓国の李在明大統領がアメリカのトランプ大統領と電話で会談し、米中首脳会談について説明を受けました。韓国メディアは、きのう夜の電話会談は韓国側の要請で実現したと伝えています。【映像】前回の米韓首脳会談の様子韓国の発表によりますと、トランプ大統領は先週の米中首脳会談について、経済・貿易に関する合意や、北朝鮮の問題を議論したと説明したということです。李大統領は、米中の首脳が朝鮮半島問題を話し合った