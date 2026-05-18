モデルでタレントの近藤千尋が１８日までに自身のＳＮＳを更新。お弁当を公開した。インスタグラムに「運動会のお弁当毎年変わらない内容でお伝えしてます笑笑」と記し、おにぎり、卵焼き、肉巻きオクラ、唐揚げ、ゆでとうもろこし、さつまいも煮、鶏肉とれんこんの煮物、ソーセージなどが入ったボリューム満点の豪華なメニューを披露。また、「ＮＨＫヴィランの言い分にででます是非見てね」とデニムのセットアップの衣装