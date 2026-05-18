◇インターリーグドジャース10−1エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、今季3度目の1試合3安打をマーク。先発の佐々木朗希投手（24）はメジャー自己最長の7回を4安打1失点、自己最多8奪三振の快投で2勝目を挙げた。チームは2試合連続の2桁得点で5連勝を飾った。初回の第1打席はエンゼルス先発右腕・ロドリゲス