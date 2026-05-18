小学１年から６年の力士たちが熱戦を繰り広げた。高学年（４〜６年）女子混合の部では、６年女子で優勝した加藤優里（鷹岡小６年）が貫禄の優勝を果たした。６年生男子の部は水野裕斗（天間小）が連覇を達成。小学４年生以上の男女優勝者は全国出場をかけて来月２０日に森町で行われる県大会に出場する。最上級生の意地を見せつけた。高学年女子決勝は６年生の部で優勝した加藤が、５年生の部を制した秋山和咲をすくい投げで