埼玉県秩父市で山林が燃える火事があり、付近を走行する西武秩父線が一部区間で一時運転を見合わせました。【映像】山林から炎が上がる様子17日午後7時すぎ、秩父市横瀬町の山林で、「山が燃えている」と近隣住民から119番通報がありました。通報した男性「始めはちっちゃい火だったが、スギ林で枯葉もあり手が入っていなくて火のあがりが早かった」警察などによりますと、山のふもとから火が出ていて山林が幅50メートル、高