日本相撲協会は17日、大相撲名古屋場所後に行われる夏巡業の日程を発表した。主に関東、東北地方を回り、8月2日の岐阜市から30日の立川市（東京）まで昨年より2日増の28日間（27会場）の開催となった。▽8月2日岐阜市▽3日山県市（岐阜）▽4日甲府市▽5日郡山市（福島）▽6日喜多方市（福島）▽7日酒田市（山形）▽8日新庄市（山形）▽9日白石市（宮城）▽10、11日仙台市▽12日奥州市（岩手）▽13日須賀