◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）観衆３０５５全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。優勝決定戦は、トーナメント１回戦を突破したＡブロック１位の潮崎豪とＢブロック１位・鈴木秀樹が対戦した。激闘となった一戦は、潮崎の