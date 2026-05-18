【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 0ー3 大阪ブルテオン（5月17日・男子CS決勝）【映像】西田有志、郄橋藍を吹っ飛ばす最上級スパイクで“雄たけび”まさに、男子バレーの頂上決戦だった。初優勝を懸けたチームのエースが、相手エースを強烈なスパイクで吹っ飛ばして雄叫びを上げたシーンにファンが熱狂した。5月17日に大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第3戦が行われ、レギュラーシーズ