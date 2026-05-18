「年収1000万円を超えると、税金や社会保険料が一気に増え、思ったより手取りが増えない」といった話を耳にしたことがある人もいるでしょう。実際、年収が上がるほど税金や社会保険料の負担も増えます。 しかし、増えた分がそのまま手取りの減少につながるわけではありません。むしろ、手取り額自体はしっかり増えるケースがほとんどです。 ただし、年収1000万円を超えると、税率の変化や社会保険料の上限など