KISS OF LIFEのナッティがまたしても自慢の肉体を見せつけて話題だ。ナッティは5月15日にインスタグラムを更新。【写真】ナッティ、“デカい”公開された複数の写真には、撮影スタジオと思われる場所でポーズをとるナッティの姿が収められている。彼女は、黒いタイトなタンクトップに同色のパンツを合わせた全身黒のコーディネートで登場。そのタイトな服装からは、鍛え上げられた健康的でしなやかなボディラインがはっきりと見て