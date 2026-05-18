CONVERSEのMADE IN JAPANモデル「CANVAS ALL STAR J」から、2026年春夏シーズナルカラー“フォンダンピンク”が登場します。クラシカルなディテールにやわらかなピンクカラーを落とし込んだ一足は、甘すぎず洗練された印象が魅力♡ウィメンズ・メンズ問わず取り入れやすく、春夏コーデを上品に彩ってくれる注目のスニーカーです。 上品なフォンダンピンクに注目 今回発売さ