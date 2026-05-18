愛知県豊橋市の住宅で17日午後、妻の頭をハンマーのようなもので殴った67歳の夫が、殺人未遂の疑いで現行犯で逮捕されました。警察によりますと、17日午後1時半ごろ、豊橋市二川町の住宅で「母が父から殴られているようだ」と、連絡を受けた別居する長男から警察に通報がありました。警察が駆け付けたところ、この家に住む69歳の女性が頭から血を流していて病院へ搬送されました。女性は夫に背後から突然ハンマ}