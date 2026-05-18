七五三の着物姿でありながら、型にはまらず自由奔放に振る舞う子どもの姿を捉えた写真がthreadsに投稿され、話題となっている。プロカメラマンのRaita Kuwaharaさん（@raitakuwahara）が「子どもは自由が1番、そのまま撮るのが1番」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.8万件のいいねが集まった。子ども本来の魅力が詰まった「ありのまま」の一枚はどのようにして撮影されたのか、Raita Kuwaharaさんに話を聞いた。【写真