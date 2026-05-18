カンテレ・秦令欧奈アナウンサーが、きょう18日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）で、“美のカリスマ”MEGUMIにインタビューする。【写真】普段の秦令欧奈アナウンサーMEGUMIは、『とれたてっ！』でMCを務める青木源太アナと親交が深く、LINEでやりとりをする仲だという。今年2月には青木アナがMEGUMIにメッセージを送り「早起きをして、丁寧に朝ごはんを作ること」がマイブームとい