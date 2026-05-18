【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は敵地でのエンゼルス戦に先発し、メジャー自己最長の７回を投げて４安打１失点、自己最多の８奪三振と好投し、２勝目（３敗）を挙げた。１番指名打者で出た大谷翔平は四回に右前への２点適時打を放つなど５打数３安打２打点だった。直近４試合で複数安打、打点をマークするのは３試合目となった。ドジャースは１０