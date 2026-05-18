次世代ハイブリッド車の開発をさらに加速ホンダは2026年5月14日に発表された「2026 ビジネスアップデート」において、今後3年間の新型車についてのロードマップを明らかにしました。そのなかには、2028年以降に発売される新型「ヴェゼル」に関する情報も含まれていました。【画像】これが現在開発中のホンダ「次世代SUV＆セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）会見にはホンダの三部敏宏 取締役 代表執行役社長が登壇し、四