盗難されたナンバープレートは、別の犯罪に利用されるおそれも2026年5月9日、埼玉県警は公式SNSを通じて、とある注意喚起をしました。 その内容は、「彦成4丁目地内の集合住宅駐車場で、自動車からナンバープレートの封印が盗まれたとの届出が多数寄せられました。被害に遭わないために≪盗難防止用ネジ等を活用する≫などし、不審者を見かけた際は、直ちに110番通報をお願いします。」というものです。【画像】盗難を予防するに