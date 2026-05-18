将棋の藤井聡太六冠が17日、大阪で行われた名人戦第4局を制し、タイトルを防衛しました。大阪府高槻市で16日から指されていた名人戦七番勝負の第4局の2日目、藤井六冠はこれまで負けなしの3連勝で、この対局でストレートでのタイトルの防衛となるのか注目を集めていました。午前9時ごろ、挑戦者・糸谷哲郎九段(37)が封じた手が開封され、藤井六冠の手番で対局が再開しました。背水の陣となった糸谷九段は逆襲への弾