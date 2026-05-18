日本初のシネマコンプレックスが、“スター・ウォーズの聖地”として最後の日を迎えた――。【画像】この記事に関連するそのほかの写真5月17日、神奈川県海老名市の「イオンシネマ海老名」が営業最終日を迎え、33年の歴史に幕を下ろした。1993年、日本初のシネコンとして誕生し（当初はワーナー・マイカル・シネマズ 海老名）、国内初のTHX認定シアター（スクリーン7）を擁した同館。映画ファンにとって“特別な劇場”だった場