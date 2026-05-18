「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は九回の第５打席で左前打を放ち、４月２６日・カブス戦以来の３安打をマークした。初球の内角カットにスイングをかけるもファウルに。２球目のシンカーは見極め、３球目の同球種も冷静に見極めてバッティングカウントを作った。４球目の内角カットボールはボールゾーンだったがスイングしてしまい空振り。５球目を逆方向へはじきかえし、