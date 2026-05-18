今月14日、愛知県みよし市の自宅で生後6カ月の息子を殺害しようとした疑いで30歳の女が逮捕された事件で、17日午後意識不明だった息子が病院で死亡しました。警察によりますと、みよし市三好町にすむ30歳の女は、自宅で生後6カ月の息子を掛け布団に包み込んで放置し殺害しようとしたとして、今月14日に殺人未遂の疑いで逮捕され、16日に送検されました。息子は意識不明の重体で病院へ搬送されましたが、17日午後3時45分ごろ