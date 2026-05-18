Microsoftは5月15日（米国時間）、Windows 11のタスクバーおよびスタートメニューのパーソナライズを拡張する機能の提供をWindows Insider Programで開始した。タスクバーの配置変更やコンパクト表示、スタートメニューの表示項目を細かく制御する機能などを、Experimentalチャネルの参加者向けに、同日から今後数週間にかけて段階的に展開する。タスクバーとスタートメニューのカスタマイズ強化は、Microsoftが今年3月に表明したW