三井不動産は、三井不動産アジアを通じてインド共和国のムンバイ、チェンナイ、ハイデラバードにおけるデータセンター開発事業に参画した。(仮称)CapitaLand DC Mumbai外観イメージ人口増加やデジタル化の進展が著しいインドは、クラウドやAI活用の拡大によりデータセンター需要の急成長が見込まれる有望な市場となっている。三井不動産は、現地で30年以上の実績を持つ世界的な不動産アセットマネージャー「CapitaLand Investmen