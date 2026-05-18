◆米大リーグエンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースが１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に快勝し、５連勝を飾った。エンゼルス３連戦をスイープ。先発した佐々木朗希投手（２４）はメジャー自己最長７回、最多８奪三振で４安打１失点の快投で、今季２勝目＆メジャー通算３勝目を挙げた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数