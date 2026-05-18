学生時代、当時は当たり前だと思っていた先生の振る舞いも、大人になってから思い返すと「実はすごくありがたいことだったんだな」と気づく瞬間があります。親身になってくれた言葉や、さりげない優しさに救われた経験を持つ人は多いのではないでしょうか。今回は、マイナビニュース会員303人を対象に実施したアンケートの中から、今も心に残っている「いい先生」とのエピソードをご紹介します。今も心に残っている「いい先生」の