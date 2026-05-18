クラブフェースの開閉からゴルフを覚えよう フェースターンを覚える ゴルフを始める人が、一番最初に覚えるべきなのは、ボールのとらえ方です。いわゆるインパクトと言われる部分で、このインパクトからゴルフをスタートするのが効率的です。 そのように確信する理