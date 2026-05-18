【英国】 ライトムーブ住宅価格（5月）08:01 予想N/A前回0.8%（前月比) 予想N/A前回-0.9%（前年比) 【中国】 小売売上高（4月）11:00 予想2.0%前回1.7%（前年比) 予想N/A前回2.4%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（4月）11:00 予想6.0%前回5.7%（前年比) 予想N/A前回6.1%（年初来・前年比) 【米国】 NAHB住宅市場指数（5月）23:00 予想34.0 前回34.0 （NAH